Ким Чен Ын получил в подарок от Путина автомобиль производства РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Ким Чен Ыну, руководителю КНДР, подарили автомобиль Aurus. Об этом пишет РИА Новости.

По сообщению северокорейского информационного агентства ЦТАК, Ким Чен Ын и другие официальные лица получили подарки 18 февраля, что подчеркнуло особые дружеские взаимоотношения между Россией и КНДР.

В сентябре во время визита Ким Чен Ына в Россию Путин продемонстрировал ему автомобиль Aurus, которым он часто пользуется и показывает иностранным коллегам.