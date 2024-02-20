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Ким Чен Ын получил в подарок от Путина автомобиль производства РФ

20 февраля 2024 07:58
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Ким Чен Ыну, руководителю КНДР, подарили автомобиль Aurus. Об этом пишет РИА Новости.

По сообщению северокорейского информационного агентства ЦТАК, Ким Чен Ын и другие официальные лица получили подарки 18 февраля, что подчеркнуло особые дружеские взаимоотношения между Россией и КНДР.

В сентябре во время визита Ким Чен Ына в Россию Путин продемонстрировал ему автомобиль Aurus, которым он часто пользуется и показывает иностранным коллегам.

# Международная политика

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