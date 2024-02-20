Израильтяне требуют от правительства заключить сделку с ХАМАС

Несколько тысяч человек прошли маршем от парламента до штаб-квартиры премьер-министра. Протестующие требовали как можно скорее заключить сделку с ХАМАС, чтобы освободить всех заложников, остающихся у боевиков. По мнению демонстрантов, власти ничего для этого не делают. На разгон акции направили усиленные наряды полиции. Правоохранители использовали слезоточивый газ.