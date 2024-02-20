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Израильтяне требуют от правительства заключить сделку с ХАМАС

20 февраля 2024 06:44
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Ожесточенными столкновениями с полицией закончилась масштабная антиправительственная акция в Иерусалиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильтяне требуют от правительства заключить сделку с ХАМАС-1

Несколько тысяч человек прошли маршем от парламента до штаб-квартиры премьер-министра. Протестующие требовали как можно скорее заключить сделку с ХАМАС, чтобы освободить всех заложников, остающихся у боевиков. По мнению демонстрантов, власти ничего для этого не делают. На разгон акции направили усиленные наряды полиции. Правоохранители использовали слезоточивый газ.

# Палестина-Израиль

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