В Германии из-за забастовки отменены сотни авиарейсов

Пассажиров настоятельно просят следить за расписанием полетов, так как будет выполняться лишь малая часть рейсов. От стачки, которая продлится до завтрашнего утра, по самым оптимистичным прогнозам может пострадать как минимум 100 тысяч пассажиров. Профсоюзы, организаторы забастовки, добиваются повышения зарплаты сотрудникам наземных служб на 12,5%, или как минимум на 500 евро в месяц. Переговоры с компанией, состоявшиеся на минувшей неделе, не принесли результатов, поскольку она считает требования работников завышенными.

Это уже не первая масштабная забастовка. Только в начале этого месяца наземный персонал прекратил работу примерно на 27 часов. Более чем тысяча запланированных рейсов, а это около 90 %, были отменены.