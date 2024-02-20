В Испании подтвердили убийство Кузьминова, угнавшего вертолет в Украину

Бывший офицер Максим Кузьминов, угнавший российский вертолет Ми-8 и перешедший на сторону Украины, был убит в Испании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой Efe.

Он был застрелен 13 февраля, а его тело было обнаружено накануне. Гражданская гвардия расследует это убийство как заказное, так как Кузьминов получил несколько огнестрельных ранений. Информацию о его смерти подтвердил и представитель Главного управления разведки Украины.

Тем не менее в СМИ появлялись разночтения, включая информацию о возрасте Кузьминова и об обстоятельствах его смерти. Летом прошлого года российский летчик Кузьминов угнал вертолет и перебежал в Украину после того, как украинские спецслужбы убедили его сделать это. Два других члена экипажа погибли.