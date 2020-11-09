Прямой эфир

В Грузии запретили выходить ночью на улицу, в Малайзии закрывают все школы. Как мир борется со второй волной коронавируса?

09 ноября 2020 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Пандемия COVID-19 вышла за рамки чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии запретили выходить ночью на улицу, в Малайзии закрывают все школы. Как мир борется со второй волной коронавируса?-1

В борьбе с коронавирусом государства должны объединиться. Это также касается вопроса разработки и производства вакцины.

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации 

В Грузии запретили выходить ночью на улицу, в Малайзии закрывают все школы. Как мир борется со второй волной коронавируса?-4

Тем временем число зараженных по всему миру приближается к 51 миллиону. Только во Франции за последние сутки выявили около 40 тысяч новых больных. В Латвии с 9 ноября действует режим чрезвычайного положения.

В Грузии запретили выходить ночью на улицу, в Малайзии закрывают все школы. Как мир борется со второй волной коронавируса?-7

В крупных городах Грузии с 22 часов до 5 утра нельзя передвигаться не только пешком, но и в транспорте. В Малайзии на полгода закрывают все школы в стране. Предприятия переходят на удаленку, между городами не ходит транспорт. В Индии и вовсе заявили о начале третьей волны пандемии.

В Грузии запретили выходить ночью на улицу, в Малайзии закрывают все школы. Как мир борется со второй волной коронавируса?-10

Тем временем по всему миру продолжаются антиковидные протесты. На улицы в аргентинской столице вышли тысячи людей, которые недовольны политикой властей. За девять месяцев пандемии многие лишились работы и потеряли все свои сбережения.

В Грузии запретили выходить ночью на улицу, в Малайзии закрывают все школы. Как мир борется со второй волной коронавируса?-13

В Манчестере сотни человек вышли на улицы без масок, игнорируя социальную дистанцию. Акция против коронавирусных ограничений закончилась жесткими задержаниями.

Читайте также:

Мэр Варшавы запретил проведение массового марша в День Независимости. Это из-за коронавируса

Протесты против карантина выливаются в столкновения с полицией. Что происходит с коронавирусом в Европе?

Во Франции жёстко разогнали массовые акции протеста школьников

# Коронавирус # Тедрос Гебрейесус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В России задержан солдат-срочник, который подозревается в убийстве трёх военнослужащих
09 ноября 2020 18:22

В России задержан солдат-срочник, который подозревается в убийстве трёх военнослужащих

В США Байден начал подготовку к передаче власти своей администрации
09 ноября 2020 18:09

В США Байден начал подготовку к передаче власти своей администрации

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации
09 ноября 2020 13:54

Глава ВОЗ: пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации