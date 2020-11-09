В Грузии запретили выходить ночью на улицу, в Малайзии закрывают все школы. Как мир борется со второй волной коронавируса?

Новости мира. Пандемия COVID-19 вышла за рамки чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В борьбе с коронавирусом государства должны объединиться. Это также касается вопроса разработки и производства вакцины. Глава ВОЗ: пандемия коронавируса вышла за рамки чрезвычайной ситуации

Тем временем число зараженных по всему миру приближается к 51 миллиону. Только во Франции за последние сутки выявили около 40 тысяч новых больных. В Латвии с 9 ноября действует режим чрезвычайного положения.

В крупных городах Грузии с 22 часов до 5 утра нельзя передвигаться не только пешком, но и в транспорте. В Малайзии на полгода закрывают все школы в стране. Предприятия переходят на удаленку, между городами не ходит транспорт. В Индии и вовсе заявили о начале третьей волны пандемии.