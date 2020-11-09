В России задержан солдат-срочник, который подозревается в убийстве трёх военнослужащих

Новости России. В России солдата-срочника, подозреваемого в убийстве трех военнослужащих на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, доставили к военным следователям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В отношении него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 20-летний солдат зарубил топором одну из своих жертв, отобрал оружие и застрелил еще двоих, после чего скрылся. ЧП на военном аэродроме в России. Солдат-срочник открыл стрельбу по военнослужащим, есть погибшие