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В России задержан солдат-срочник, который подозревается в убийстве трёх военнослужащих

09 ноября 2020 18:22
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Новости России. В России солдата-срочника, подозреваемого в убийстве трех военнослужащих на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, доставили к военным следователям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России задержан солдат-срочник, который подозревается в убийстве трёх военнослужащих-1

В отношении него возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 20-летний солдат зарубил топором одну из своих жертв, отобрал оружие и застрелил еще двоих, после чего скрылся.

ЧП на военном аэродроме в России. Солдат-срочник открыл стрельбу по военнослужащим, есть погибшие 

В России задержан солдат-срочник, который подозревается в убийстве трёх военнослужащих-4

Командование воинской части, а также бойцы ОМОНа и СОБРа несколько часов разыскивали злоумышленника. Его задержали в селе, расположенном почти в 50 километрах от воинской части.

# Стрельба # Фотофакт

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