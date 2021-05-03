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В Грузии перестал работать общественный транспорт, а в Малайзии обнаружили индийский штамм коронавируса

03 мая 2021 09:07
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Новости Малайзии. Индийский штамм коронавируса обнаружен в Малайзии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правительство полностью приостановило транспортное сообщение с Индией.

В Грузии перестал работать общественный транспорт, а в Малайзии обнаружили индийский штамм коронавируса-1

Европа опасается, что новый вирус может стремительно распространиться в странах Евросоюза. Причина – большой наплыв нелегалов, желающих трудиться на сельхозработах.

В Грузии перестал работать общественный транспорт, а в Малайзии обнаружили индийский штамм коронавируса-4

Тем временем в Румынии 3 мая смягчили ограничительные меры. Открылись рестораны и кинотеатры. Заполняемость пока может составлять только 30 % от общего числа мест. Заведения общественного питания возобновляют работу и в Греции. Там сокращен и комендантский час.

В Грузии перестал работать общественный транспорт. Такая мера будет действовать до 12 мая.

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# Коронавирус # Фотофакт

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