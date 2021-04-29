Прямой эфир

Некоторые страны Европы снимают карантинные ограничения. В Польше с 4 мая заработают школы, магазины и музеи

29 апреля 2021 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Турции 29 апреля ввели полный локдаун из-за коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он продлится до 17 мая. Большая часть учреждений закрыта. Отменены занятия в детских садах и школах. Вводятся ограничения на междугородние поездки, отели прекратили оформлять бронь.

Некоторые страны Европы снимают карантинные ограничения. В Польше с 4 мая заработают школы, магазины и музеи-1

Тем временем другие страны Европы, напротив, снимают ограничения. В Нидерландах отменено действие комендантского часа. Для посетителей вновь заработали террасы кафе и ресторанов.

Некоторые страны Европы снимают карантинные ограничения. В Польше с 4 мая заработают школы, магазины и музеи-4

В Польше с 4 мая планируют открыть непродовольственные магазины и музеи. В школы вернутся ученики младших классов.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента
29 апреля 2021 13:47

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о роспуске парламента

Закрытие офисов, школ и комендантский час. В Турции вводят полный локдаун
29 апреля 2021 13:44

Закрытие офисов, школ и комендантский час. В Турции вводят полный локдаун

В нём есть жилая зона и стыковочный отсек. Китай запустил на орбиту первый модуль космической станции
29 апреля 2021 13:40

В нём есть жилая зона и стыковочный отсек. Китай запустил на орбиту первый модуль космической станции