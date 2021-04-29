Некоторые страны Европы снимают карантинные ограничения. В Польше с 4 мая заработают школы, магазины и музеи

В Турции 29 апреля ввели полный локдаун из-за коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он продлится до 17 мая. Большая часть учреждений закрыта. Отменены занятия в детских садах и школах. Вводятся ограничения на междугородние поездки, отели прекратили оформлять бронь.

Тем временем другие страны Европы, напротив, снимают ограничения. В Нидерландах отменено действие комендантского часа. Для посетителей вновь заработали террасы кафе и ресторанов.