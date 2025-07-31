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В Раде призвали забыть о втором сроке Зеленского на фоне скандала вокруг НАБУ

31 июля 2025 13:04
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В Раде призвали забыть о втором сроке Зеленского на фоне скандала вокруг НАБУ-0

На заседании Верховной рады депутат Алексей Гончаренко резко раскритиковал действующего лидера Украины Владимира Зеленского за ограничения в независимости НАБУ и САП, призвав отказаться от претензий на второй президентский срок. Об этом пишет РИА Новости.

«И я обращаюсь к Зеленскому. Забудь о втором сроке. Это пятно, которое ты никогда не прикроешь блейзером цвета хаки», – сказал он.

Ранее парламент поддержал законопроект об отмене независимости антикоррупционных органов, но в результате массовых протестов Зеленский заявил о готовности усилить их самостоятельность. 

Фото: pixabay

# Международная политика

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