В Раде призвали забыть о втором сроке Зеленского на фоне скандала вокруг НАБУ

На заседании Верховной рады депутат Алексей Гончаренко резко раскритиковал действующего лидера Украины Владимира Зеленского за ограничения в независимости НАБУ и САП, призвав отказаться от претензий на второй президентский срок. Об этом пишет РИА Новости.

«И я обращаюсь к Зеленскому. Забудь о втором сроке. Это пятно, которое ты никогда не прикроешь блейзером цвета хаки», – сказал он.

Ранее парламент поддержал законопроект об отмене независимости антикоррупционных органов, но в результате массовых протестов Зеленский заявил о готовности усилить их самостоятельность.

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