Стрельба в казино США. Целью был конкретный человек, но его там не оказалось

Новости США. Очередная стрельба в США. В штате Висконсин в казино был открыт огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли два человека. Один пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как критическое.

Злоумышленник был ликвидирован. Полицейские говорят, что это не была случайная стрельба. Целью был конкретный человек. И хотя его там не оказалось, мужчина все равно решил открыть огонь по его друзьям и коллегам.