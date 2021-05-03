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Стрельба в казино США. Целью был конкретный человек, но его там не оказалось

03 мая 2021 08:57
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Новости США. Очередная стрельба в США. В штате Висконсин в казино был открыт огонь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли два человека. Один пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как критическое.

Стрельба в казино США. Целью был конкретный человек, но его там не оказалось-1

Злоумышленник был ликвидирован. Полицейские говорят, что это не была случайная стрельба. Целью был конкретный человек. И хотя его там не оказалось, мужчина все равно решил открыть огонь по его друзьям и коллегам.

Стрельба в казино США. Целью был конкретный человек, но его там не оказалось-4

Ранее один человек стал жертвой стрельбы в штате Луизиана. Еще два человека были ранены и доставлены в больницу. Личность стрелявшего и его мотивы устанавливают следователи.

# Стрельба в США # Фотофакт

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