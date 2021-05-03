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В Бангладеш катер врезался в баржу. Погибли около 30 человек

03 мая 2021 08:53
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Новости Бангладеш. Трагедия в Бангладеш. Около 30 человек погибли в результате столкновения лодки с баржей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасателям удалось достать из воды пятерых, они доставлены в больницу.

В Бангладеш катер врезался в баржу. Погибли около 30 человек-1

По данным полиции, катер перевернулся после того, как врезался в груженую песком баржу. Причины столкновения выясняются. На месте крушения продолжается спасательная операция. На месте ЧП работают водолазы. Есть вероятность, что удастся обнаружить пропавших без вести.

# Кораблекрушения # Фотофакт

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