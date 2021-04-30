Россия отправила в Индию более 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе аппараты ИВЛ

Новые меры в борьбе с пандемией. Южная Корея на фоне непростой эпидобстановки продлила жесткий карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще на три недели в силе остается правило социальной дистанции. Под запретом любые мероприятия с участием более четырех человек. Ограничена работа ряда предприятий. Власти опасаются очередного всплеска заражений в период предстоящих праздников.

Бразилия (уже вторая страна) преодолела отметку в 400 тысяч смертей от COVID-19. Апрель стал самым смертоносным в стране с начала пандемии.