Россия отправила в Индию более 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе аппараты ИВЛ

Новые меры в борьбе с пандемией. Южная Корея на фоне непростой эпидобстановки продлила жесткий карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые меры в борьбе с пандемией. Южная Корея на фоне непростой эпидобстановки продлила жесткий карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще на три недели в силе остается правило социальной дистанции. Под запретом любые мероприятия с участием более четырех человек. Ограничена работа ряда предприятий. Власти опасаются очередного всплеска заражений в период предстоящих праздников.
Бразилия (уже вторая страна) преодолела отметку в 400 тысяч смертей от COVID-19. Апрель стал самым смертоносным в стране с начала пандемии.
Крайне сложная ситуация с заболеваемостью сохраняется и в Индии. Крематории работают круглосуточно, тела умерших жгут прямо на улице. Готовность поддержать Индию выразили более 40 стран. Россия уже направила в республику более 20 тонн груза, в том числе аппараты ИВЛ.