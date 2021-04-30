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Россия отправила в Индию более 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе аппараты ИВЛ

30 апреля 2021 09:54
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Новые меры в борьбе с пандемией. Южная Корея на фоне непростой эпидобстановки продлила жесткий карантин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия отправила в Индию более 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе аппараты ИВЛ-1

Еще на три недели в силе остается правило социальной дистанции. Под запретом любые мероприятия с участием более четырех человек. Ограничена работа ряда предприятий. Власти опасаются очередного всплеска заражений в период предстоящих праздников.

Россия отправила в Индию более 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе аппараты ИВЛ-4

Бразилия (уже вторая страна) преодолела отметку в 400 тысяч смертей от COVID-19. Апрель стал самым смертоносным в стране с начала пандемии.

Россия отправила в Индию более 20 тонн гуманитарной помощи, в том числе аппараты ИВЛ-7

Крайне сложная ситуация с заболеваемостью сохраняется и в Индии. Крематории работают круглосуточно, тела умерших жгут прямо на улице. Готовность поддержать Индию выразили более 40 стран. Россия уже направила в республику более 20 тонн груза, в том числе аппараты ИВЛ.

# Коронавирус # Фотофакт

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