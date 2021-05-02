На востоке Китая 11 человек погибли во время урагана, около 3 тысяч жителей покинули дома

Новости Китая. На востоке Китая устраняют последствия мощного урагана. Разрушительный шторм обрушился на город Наньтун 30 апреля и унес жизни 11 человек. Более 100 жителей получили травмы, есть пропавшие без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный ветер, скорость которого достигала 45 метров в секунду, сносил все на своем пути. Повалены десятки деревьев и рекламных щитов, повреждены здания, автомобили и линии электропередачи. В местном аэропорту развернуло пассажирский самолет. Свои дома покинули уже около трех тысяч жителей.