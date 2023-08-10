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В Турции продолжает расти уровень инфляции

10 августа 2023 19:56
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Новости Турции. Инфляция в Турции продолжает расти. По данным Национального института статистики, рост потребительских цен за месяц увеличился на 9 %. А годовой рост составил почти 50 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Турции продолжает расти уровень инфляции-1

Сильнее других инфляции подверглись гостиничный и ресторанный бизнес. Там годовой рост цен превысил 82 %. Подорожали также транспортные услуги почти на 18 % и медицинские услуги – на 76. При этом эксперты верят в лучшее и говорят о стабилизации экономики. Правда, это планы лишь на 2025 год. К тому времени банк намерен снизить инфляцию до 15 %.

# Экономический кризис # Новости Турции # Фотофакт

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