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ПВО России за ночь уничтожили 85 украинских БПЛА

02 октября 2025 07:18
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ПВО России за ночь уничтожили 85 украинских БПЛА-0

За ночь системы ПВО РФ обнаружили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Самое большое количество было сбито над Воронежской областью – 38 единиц. Атаки также были зафиксированы над Крымом, Белгородской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской и Пензенской областями.

В результате падения беспилотника были повреждены два жилых дома в Воронежской области и один жилой дом с хозяйственными постройками в селе Елань Волгоградской области. Пострадавших нет.

В Новониколаевском районе Волгоградской области произошел пожар сухой травы, который был оперативно потушен.
Аэропорты Волгограда, Астрахани и Саратова временно ограничили прием и вылет воздушных судов, но к настоящему времени работа восстановлена.

Фото: pixabay

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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