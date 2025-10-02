ПВО России за ночь уничтожили 85 украинских БПЛА

За ночь системы ПВО РФ обнаружили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Самое большое количество было сбито над Воронежской областью – 38 единиц. Атаки также были зафиксированы над Крымом, Белгородской, Саратовской, Ростовской, Волгоградской и Пензенской областями.

В результате падения беспилотника были повреждены два жилых дома в Воронежской области и один жилой дом с хозяйственными постройками в селе Елань Волгоградской области. Пострадавших нет.

В Новониколаевском районе Волгоградской области произошел пожар сухой травы, который был оперативно потушен.

Аэропорты Волгограда, Астрахани и Саратова временно ограничили прием и вылет воздушных судов, но к настоящему времени работа восстановлена.

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