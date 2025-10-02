Ливни грозят сорвать курортный сезон в Испании

Остров оказался во власти сильнейших за 70 лет дождей, которые взвали наводнения. За несколько часов там выпало до 250 миллиметров осадков. Нарушено движение транспорта, в аэропортах отложены десятки рейсов. Власти объявили самый высокий – красный уровень опасности и призвали жителей и туристов отказаться от поездок и мероприятий на открытом воздухе. На остров для оказания помощи перебрасываются армейские подразделения.