Сенат США отклонил законопроекты о продолжении финансирования правительства
Сенат США в очередной раз отклонил два предложенных Республиканской и Демократической партиями законопроекта, направленных на возобновление финансирования работы федерального правительства и прекращение шатдауна, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Законодатели от двух системообразующих партий не могут договориться по ряду статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях. Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября.
Согласно законодательству Штатов, министерства и структуры, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу. Аналогичные требования предъявляются к госслужащим, деятельность которых направлена на «защиту жизни и собственности». Сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.
Марк Тил, житель Техаса:
Как гражданин вы просто беспокоитесь о безопасности, о работе транспорта. Мы находимся в Вашингтоне как туристы. Тратим много денег, чтобы добраться сюда, а хотелось бы сделать все, что запланировали. Это немного расстраивает, потому что такое случается слишком часто, и кажется, что это просто политический компромисс за политическим компромиссом, который подвергает американское общество риску и лишает его базовых услуг.
С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней – в первый президентский срок Дональда Трампа.