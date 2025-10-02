Сенат США отклонил законопроекты о продолжении финансирования правительства

Сенат США в очередной раз отклонил два предложенных Республиканской и Демократической партиями законопроекта, направленных на возобновление финансирования работы федерального правительства и прекращение шатдауна, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Законодатели от двух системообразующих партий не могут договориться по ряду статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях. Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября.

Согласно законодательству Штатов, министерства и структуры, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу. Аналогичные требования предъявляются к госслужащим, деятельность которых направлена на «защиту жизни и собственности». Сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств урегулирован.