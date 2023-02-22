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В Перу уничтожили более 14 тонн наркотиков

22 февраля 2023 07:39
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Новости Перу. Перуанские власти уничтожили более 14 тонн наркотиков. Эта громадная партия была конфискована за три месяца в результате многочисленных полицейских спецрейдов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу уничтожили более 14 тонн наркотиков-1

Сама процедура (по понятным причинам) проводилась при повышенных мерах безопасности. В том числе из-за угрозы нападения наркоторговцев. Мероприятие проходило под председательством президента Перу Дины Болуарте, которая заявила, что ее правительство будет твердо бороться с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью. Помимо этого, она сообщила, что в Перу создается национальный совет по гражданской безопасности, который должен обеспечивать стабильность в стране.

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# Наркотики # Дина Болуарте # Фотофакт

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