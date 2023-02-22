В Перу уничтожили более 14 тонн наркотиков

Новости Перу. Перуанские власти уничтожили более 14 тонн наркотиков. Эта громадная партия была конфискована за три месяца в результате многочисленных полицейских спецрейдов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сама процедура (по понятным причинам) проводилась при повышенных мерах безопасности. В том числе из-за угрозы нападения наркоторговцев. Мероприятие проходило под председательством президента Перу Дины Болуарте, которая заявила, что ее правительство будет твердо бороться с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью. Помимо этого, она сообщила, что в Перу создается национальный совет по гражданской безопасности, который должен обеспечивать стабильность в стране.