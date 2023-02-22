Пожар в московской многоэтажке. Специалисты не исключают поджог

Новости России. Семь человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в центре Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в российском МЧС, загорелась многоэтажка, в которой находилась гостиница. Предположительно, огонь вспыхнул на пятом этаже 16-этажного здания и стал быстро распространяться. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 200 человек, более 30 из них доставлены в больницы. На то, чтобы справиться с огнем, спасателям понадобилось около двух часов. Сейчас выясняются причины ЧП. По одной из версий, пожар случился из-за поджога.