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Пожар в московской многоэтажке. Специалисты не исключают поджог

22 февраля 2023 07:34
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Новости России. Семь человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в центре Москвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в московской многоэтажке. Специалисты не исключают поджог-1

Как сообщили в российском МЧС, загорелась многоэтажка, в которой находилась гостиница. Предположительно, огонь вспыхнул на пятом этаже 16-этажного здания и стал быстро распространяться. Прибывшие на место пожарные эвакуировали 200 человек, более 30 из них доставлены в больницы. На то, чтобы справиться с огнем, спасателям понадобилось около двух часов. Сейчас выясняются причины ЧП. По одной из версий, пожар случился из-за поджога.

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# Пожар # Фотофакт

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