В Греции прошли антивоенные марши против саммита НАТО в Анкаре

Антивоенные марши прошли в Греции. Они состоялись по случаю начала саммита Североатлантического альянса в Анкаре. В Афинах тысячи людей прошли по улицам города, выкрикивая лозунги против НАТО и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам организаторов акции, решения, которые принимаются на саммитах НАТО, направлены не на безопасность народов, а на планирование войны и навязывание антинародной политики. Протестующие потребовали от правительства закрыть базы Североатлантического альянса в стране. Также выступили за прекращение конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке. Протестующие призывали к миру и дружбе между народами.

Мы здесь, чтобы сказать «нет» саммиту НАТО, который проходит в Анкаре. Мы против НАТО и против войны на Ближнем Востоке. Мы боремся за свободу народов, которым грозит уничтожение, включая народы Палестины и Ливана, страдающие от израильского вторжения.

Протестующие выступили против увеличения военных бюджетов европейских стран. Непосильные для Греции финансовые затраты перекладываются на рабочих и молодежь. При этом недостаточно в стране развиваются сферы здравоохранения и образования.