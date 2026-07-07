В Анкаре начался двухдневный саммит НАТО

В Анкаре стартовал двухдневный саммит НАТО. Он проходит на фоне серьезных внутренних разногласий в альянсе и обострения отношений между США и европейскими союзниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый день саммита основное внимание приковано к заявлениям стран НАТО об увеличении оборонных бюджетов. Речь идет о вложениях на сотни миллиардов евро. Таким образом европейские государства стремятся показать Дональду Трампу, что готовы выполнять обязательства по финансированию обороны. Глава Белого дома неоднократно критиковал союзников за чрезмерную зависимость от американской военной поддержки.

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО: Правительства и оборонная промышленность прокладывают путь, инвестируя в расширение оборонного производства. Только за последний год в укрепление нашей оборонно-промышленной базы было инвестировано 37 миллиардов долларов. Согласно нашим прогнозам, к следующему году альянс сможет производить около 4 миллионов артиллерийских снарядов в год – почти вдвое больше, чем в прошлом году. Это масштаб. Так что да, мы добились реального прогресса. Мы движемся в правильном направлении. Стратегия ясна.

Сам глава Белого дома уже прибыл в Анкару. Однако вместо того, чтобы сразу присоединиться к работе саммита, Дональд Трамп сначала провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом – союзником США и принимающей стороной нынешнего заседания. Этот шаг вновь продемонстрировал напряженность в отношениях Вашингтона с рядом партнеров по альянсу. Трамп ранее выражал недовольство тем, что некоторые союзники не поддержали США в противостоянии с Ираном.

Одна из главных тем саммита – будущее европейской безопасности. Администрация Трампа уже дала понять: странам НАТО придется брать на себя большую часть ответственности за собственную оборону, поскольку США намерены сосредоточить внимание на Китае и Индо-Тихоокеанском регионе.