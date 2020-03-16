В Гонконге начали испытания препарата против COVID-19

Новости мира. Медики в Гонконге начинают клинические испытания экспериментального препарата против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»
Новости мира. Медики в Гонконге начинают клинические испытания экспериментального препарата против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»
Речь идёт о лекарстве, которое было разработано американскими фармацевтами против лихорадки Эбола. Специалисты считают, что оно может быть эффективно и в лечении коронавируса нового типа.
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Пациентов для испытаний набирают сразу три крупных госпиталя. Препарат уже тестируют на материковом Китае. Результаты, как ожидается, будут опубликованы в конце апреля.