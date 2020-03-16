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В Гонконге начали испытания препарата против COVID-19

16 марта 2020 07:41
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Новости мира. Медики в Гонконге начинают клинические испытания экспериментального препарата против COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

В Гонконге начали испытания препарата против COVID-19 -1

Речь идёт о лекарстве, которое было разработано американскими фармацевтами против лихорадки Эбола. Специалисты считают, что оно может быть эффективно и в лечении коронавируса нового типа.

В Гонконге начали испытания препарата против COVID-19 -4

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Пациентов для испытаний набирают сразу три крупных госпиталя. Препарат уже тестируют на материковом Китае. Результаты, как ожидается, будут опубликованы в конце апреля. 

# Коронавирус # Фотофакт

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