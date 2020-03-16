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В Нигерии при взрыве на нефтепроводе погибли 17 человек

16 марта 2020 07:17
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Новости Нигерии. На юго-западе Нигерии произошёл мощный взрыв на участке нефтепровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нигерии при взрыве на нефтепроводе погибли 17 человек-1

Сообщается о 17 погибших. Инцидент произошёл накануне на окраине крупнейшего города страны Лагоса. Из-за аварии рухнули несколько близстоящих домов. А после начался крупный пожар.

В Нигерии при взрыве на нефтепроводе погибли 17 человек-4

Мощность взрыва отмечали и очевидцы, и представители спасательных служб. По их словам, почувствовать волну можно было на расстоянии 15 километров от эпицентра. 

В Нигерии при взрыве на нефтепроводе погибли 17 человек-7

# Взрыв # Фотофакт

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