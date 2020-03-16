В Нигерии при взрыве на нефтепроводе погибли 17 человек

Новости Нигерии. На юго-западе Нигерии произошёл мощный взрыв на участке нефтепровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается о 17 погибших. Инцидент произошёл накануне на окраине крупнейшего города страны Лагоса. Из-за аварии рухнули несколько близстоящих домов. А после начался крупный пожар.