В Нигерии при взрыве на нефтепроводе погибли 17 человек

Новости Нигерии. На юго-западе Нигерии произошёл мощный взрыв на участке нефтепровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Нигерии. На юго-западе Нигерии произошёл мощный взрыв на участке нефтепровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается о 17 погибших. Инцидент произошёл накануне на окраине крупнейшего города страны Лагоса. Из-за аварии рухнули несколько близстоящих домов. А после начался крупный пожар.
Мощность взрыва отмечали и очевидцы, и представители спасательных служб. По их словам, почувствовать волну можно было на расстоянии 15 километров от эпицентра.