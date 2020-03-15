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Не выходя из дома. Во Флоренции посетить музей Уффици можно виртуально

15 марта 2020 13:14
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Новости Италии. Итальянцы стараются не унывать, несмотря на то, что многое под запретом из-за коварного коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не выходя из дома. Во Флоренции посетить музей Уффици можно виртуально-1

Итальянцы поют и танцуют на балконах. Так они поддерживают врачей, которые борются с коронавирусом

В галерее Уффици во Флоренции нашли выход из ситуации. Один из старейших музеев Европы, известный своими выдающимися коллекциями скульптур и картин, сделал экспозиции виртуальными. Теперь прекрасным можно вдохновляться, не выходя из дома.

Не выходя из дома. Во Флоренции посетить музей Уффици можно виртуально-4

Не выходя из дома. Во Флоренции посетить музей Уффици можно виртуально-6

# Коронавирус # Фотофакт

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