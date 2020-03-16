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«Чтобы не допустить массового распространения коронавируса». Россия закрывает границу с Беларусью

16 марта 2020 07:27
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Новости Беларуси. Россия закрывает границу с Беларусью для передвижения людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра этой страны Михаила Мишустина сообщает ТАСС. 

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

«Чтобы не допустить массового распространения коронавируса». Россия закрывает границу с Беларусью-1

Такое решение связано с распространением коронавируса. «Мы и дальше будем делать всё для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», – цитирует российского премьера информационное агентство. 

# Коронавирус # Михаил Мишустин # Фотофакт

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