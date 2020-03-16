«Чтобы не допустить массового распространения коронавируса». Россия закрывает границу с Беларусью

Новости Беларуси. Россия закрывает границу с Беларусью для передвижения людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра этой страны Михаила Мишустина сообщает ТАСС.

Такое решение связано с распространением коронавируса. «Мы и дальше будем делать всё для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», – цитирует российского премьера информационное агентство.