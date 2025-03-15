Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, упомянув Украину

Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном выдвинут ряд требований к Европейскому союзу. Всего 12 пунктов, пишет РИА Новости.

Орбан призывает создать «Европу наций», а все государства – члены ЕС должны быть равны перед законом. Полномочия, незаконно отнятые у наций, необходимо восстановить. Это касается также национального суверенитета и сильного права вето для правительств стран – членов.

Изгнанию должны подлежать агенты американского миллиардера Джорджа Сороса, а коррумпированные лоббисты из Европарламента – удалены, подчеркивает политик.

Среди требований главы венгерского правительства также – ликвидация долга Евросоюза, возможность защиты границ, остановка ввоза мигрантов, депортация нелегально прибывших, остановка потока коррумпированных денег в страны Европейского союза, запрет противоестественного перевоспитания детей и защита христианского наследия.

«Мы требуем мира в Европе и союз без Украины», – подчеркнул Орбан.