Спасшую внука из украинского плена пенсионерку нашли мёртвой под Курском – РИА Новости

Жительницу населенного пункта Мартыновка Суджанского района Курской области Татьяну Васькову, спасшую своего внука Виталия, когда тот попал в украинский плен, обнаружили погибшей. Об этом пишет РИА Новости.

Дочь Татьяны Васьковой Елена рассказала, что причина и дата смерти в процессе установки. Известно лишь, что женщина скончалась в период оккупации ВСУ Мартыновки, сообщила Елена.

При Татьяне Васьковой найден дневник, в котором женщина описывает ситуацию во время оккупации, а также обращается к близким.

В августе 2024 года в РИА Новости сообщалось об одном из жителей села Мартыновка 34-летнем Виталии Скибине, который спасся из украинского плена. Мужчина рассказал тогда, что боевики ВС Украины, которые вошли в село, связали его, предупредив, что расстреляют позже, после чего направились грабить соседние дома. Татьяна Васькова – бабушка Виталия. Женщина смогла развязать внука, и он бежал из зоны оккупации. Сама Васькова приняла решение остаться в селе.