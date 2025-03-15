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Спасшую внука из украинского плена пенсионерку нашли мёртвой под Курском – РИА Новости

15 марта 2025 10:20
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Жительницу населенного пункта Мартыновка Суджанского района Курской области Татьяну Васькову, спасшую своего внука Виталия, когда тот попал в украинский плен, обнаружили погибшей. Об этом пишет РИА Новости.

Спасшую внука из украинского плена пенсионерку нашли мёртвой под Курском – РИА Новости-1

Фото: Pinterest

Дочь Татьяны Васьковой Елена рассказала, что причина и дата смерти в процессе установки. Известно лишь, что женщина скончалась в период оккупации ВСУ Мартыновки, сообщила Елена.

При Татьяне Васьковой найден дневник, в котором женщина описывает ситуацию во время оккупации, а также обращается к близким.

В августе 2024 года в РИА Новости сообщалось об одном из жителей села Мартыновка 34-летнем Виталии Скибине, который спасся из украинского плена. Мужчина рассказал тогда, что боевики ВС Украины, которые вошли в село, связали его, предупредив, что расстреляют позже, после чего направились грабить соседние дома. Татьяна Васькова – бабушка Виталия. Женщина смогла развязать внука, и он бежал из зоны оккупации. Сама Васькова приняла решение остаться в селе.

# Международная политика

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