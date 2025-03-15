Маск планирует отправить человекоподобного робота на Марс в 2026 году

Космический корабль Starship, на борту которого будет находиться человекоподобный робот Optimus будет запущен на Марс в конце 2026 года. Об этом пишет ТАСС.

О транспортировке человекоподобного робота на планету Марс рассказал в соцсети X Илон Маск. В случае успеха операции на Марс могут быть отправлены также люди уже в 2029 году, «хотя более вероятная дата – 2031 год», – рассказал бизнесмен.