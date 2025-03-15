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Маск планирует отправить человекоподобного робота на Марс в 2026 году

15 марта 2025 09:44
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Космический корабль Starship, на борту которого будет находиться человекоподобный робот Optimus будет запущен на Марс в конце 2026 года. Об этом пишет ТАСС.

Маск планирует отправить человекоподобного робота на Марс в 2026 году-1

Фото: Pinterest

О транспортировке человекоподобного робота на планету Марс рассказал в соцсети X Илон Маск. В случае успеха операции на Марс могут быть отправлены также люди уже в 2029 году, «хотя более вероятная дата – 2031 год», – рассказал бизнесмен.

# Международная политика # Илон Маск # Космос

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