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В Гаити выбрали временного президента. Он будет на посту до февраля 2022 года

10 июля 2021 13:00
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Новости Гаити. Временным президентом Гаити назначен Жозеф Ламбер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гаити выбрали временного президента. Он будет на посту до февраля 2022 года-1

Его кандидатуру одобрил Сенат. Резолюция была принята абсолютным большинством голосов. Исполнять обязанности главы государства он будет до вступления в должность избранного президента 7 февраля 2022 года.

В Гаити выбрали временного президента. Он будет на посту до февраля 2022 года-4

Из-за убийства лидера Гаити в стране сохраняется военное положение. Сейчас здесь готовятся к проведению двух избирательных кампаний. На 26 сентября в Гаити назначены президентские и парламентские выборы.

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# Международная политика # Жозеф Ламбер # Жовенель Моиз # Мартина Моиз # Фотофакт

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