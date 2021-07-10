В Гаити выбрали временного президента. Он будет на посту до февраля 2022 года

Новости Гаити. Временным президентом Гаити назначен Жозеф Ламбер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Гаити. Временным президентом Гаити назначен Жозеф Ламбер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его кандидатуру одобрил Сенат. Резолюция была принята абсолютным большинством голосов. Исполнять обязанности главы государства он будет до вступления в должность избранного президента 7 февраля 2022 года.
Из-за убийства лидера Гаити в стране сохраняется военное положение. Сейчас здесь готовятся к проведению двух избирательных кампаний. На 26 сентября в Гаити назначены президентские и парламентские выборы.
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