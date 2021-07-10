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Евросоюз отказался финансировать стену на границе Литвы и Беларуси. Литовские военные возводят проволочное ограждение

10 июля 2021 11:43
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Литве, по всей вероятности, придется отказаться от строительства стены на границе с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стало известно, что Евросоюз не поддержал просьбу о финансовой помощи.

Евросоюз отказался финансировать стену на границе Литвы и Беларуси. Литовские военные возводят проволочное ограждение-1

Юлия Алексеюк, СТВ:
В заявлении, с которым выступили представители Еврокомиссии, подчеркивается, что там не занимаются финансированием заборов. Деньги могут быть выделены на проекты, которые гарантируют, что незаконные пересечения не останутся незамеченными. Но гарантии нет. Амбиции пришлось умерить. Накануне литовские военные начали возводить проволочное ограждение.

# Международная политика # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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