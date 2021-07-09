Прямой эфир

В убийстве президента Гаити могут быть замешаны 28 человек

09 июля 2021 09:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Гаити. Новые подробности в деле об убийстве президента Гаити. Установлены личности 28 предполагаемых преступников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В убийстве президента Гаити могут быть замешаны 28 человек-1

По предварительным данным, двое из них американцы гаитянского происхождения, остальные – колумбийские военные в отставке. В ходе допроса американцы сообщили, что они были переводчиками, а наемники планировали арестовать президента, а не убивать. На данный момент правоохранителям удалось задержать 17 участников преступной группы, еще семеро ликвидированы.

В убийстве президента Гаити могут быть замешаны 28 человек-4

Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз погиб в результате вооруженного нападения на его резиденцию ночью 7 июля. Его супруга получила огнестрельные ранения. Из-за случившегося в Гаити сохраняется военное положение. Объявлен двухнедельный траур.

# Убийство # Жовенель Моиз # Мартина Моиз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Слона-бродягу поймали в Китае. Он побывал в нескольких городах и прошёл 190 км
09 июля 2021 06:47

Слона-бродягу поймали в Китае. Он побывал в нескольких городах и прошёл 190 км

Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве
08 июля 2021 16:31

Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве

ООН: коронавирус распространяется по странам быстрее вакцины
08 июля 2021 12:01

ООН: коронавирус распространяется по странам быстрее вакцины