В убийстве президента Гаити могут быть замешаны 28 человек

Новости Гаити. Новые подробности в деле об убийстве президента Гаити. Установлены личности 28 предполагаемых преступников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, двое из них американцы гаитянского происхождения, остальные – колумбийские военные в отставке. В ходе допроса американцы сообщили, что они были переводчиками, а наемники планировали арестовать президента, а не убивать. На данный момент правоохранителям удалось задержать 17 участников преступной группы, еще семеро ликвидированы.