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Россия изменила правила въезда. Что нужно взять с собой при посещении страны?

10 июля 2021 11:27
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Новости России. Россия меняет правила въезда для белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия изменила правила въезда. Что нужно взять с собой при посещении страны?-1

С 10 июля при посещении страны при себе необходимо иметь результаты отрицательного теста на коронавирус в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19». Лабораторный материал должен быть отобран не менее чем за три календарных дня до поездки.

Это требование также распространяется на жителей стран Евразийского экономического союза и Таджикистана. А для граждан Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и Туркменистана правило начнет действовать с 1 сентября.

# Туризм # Фотофакт

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