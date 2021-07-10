Россия изменила правила въезда. Что нужно взять с собой при посещении страны?

С 10 июля при посещении страны при себе необходимо иметь результаты отрицательного теста на коронавирус в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19». Лабораторный материал должен быть отобран не менее чем за три календарных дня до поездки.

Это требование также распространяется на жителей стран Евразийского экономического союза и Таджикистана. А для граждан Азербайджана, Молдовы, Узбекистана и Туркменистана правило начнет действовать с 1 сентября.