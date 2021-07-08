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В Гаити ликвидировали наёмников, причастных к убийству президента. В стране ввели военное положение

08 июля 2021 08:54
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Новости Гаити. В Гаити ликвидированы четыре наемника, причастные к убийству президента страны. Еще два подозреваемых задержаны и сейчас дают показания. Взятые в заложники трое полицейских освобождены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гаити ликвидировали наёмников, причастных к убийству президента. В стране ввели военное положение-1

Напомним, глава Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате вооруженного нападения на его резиденцию. Огнестрельные ранения получила также супруга президента. В критическом состоянии ее доставили для лечения в США. В момент нападения подозреваемые выкрикивали, что являются сотрудниками американского управления по борьбе с наркотиками. Однако эту версию практически сразу опровергли.

На Гаити убили президента. Его жена ранена

В Гаити ликвидировали наёмников, причастных к убийству президента. В стране ввели военное положение-4

В Гаити ввели военное положение. Объявлен двухнедельный траур.

Ожидается, что сегодня ситуацию в стране обсудят на экстренном заседании Совбеза ООН.

# Убийство # Жовенель Моиз # Мартина Моиз # Фотофакт

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