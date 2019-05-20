Президент Украины и первая леди. Появилось фото Зеленского и его супруги в новом статусе

Утром в понедельник на странице Зеленского в Instagram появился снимок, на котором он запепечатлён со своей супругой. За несколько часов кадр оценили более миллиона пользователей. На нём президент и первая леди улыбаются.

На официальной странице Елены Зеленской уже есть два снимка. В stories первая леди мило разговаривает с супругом и поправляет ему галстук. Кстати, это новый аккаунт Зеленской в Instagram. В описании страницы она коротко представилась: «The newbie First Lady».

Для церемонии инаугурации Елена выбрала элегантный костюм-тройку. Ранее в соцсетях пользователи отметили сходство имиджа Зеленской с Меланией Трамп. В этот раз схожесть тоже присутствует: наряд первой леди Украины напоминает платье-футляр и жакет, в которых первая леди США приходила на инаугурацию своего супруга.