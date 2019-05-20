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Президент Украины и первая леди. Появилось фото Зеленского и его супруги в новом статусе

20 мая 2019 10:48
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Новости Украины. Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Церемония инаугурации прошла в здании Верховной Рады.  

Утром в понедельник на странице Зеленского в Instagram появился снимок, на котором он запепечатлён со своей супругой. За несколько часов кадр оценили более миллиона пользователей. На нём президент и первая леди улыбаются.  

Первая леди Украины. Что известно о супруге Владимира Зеленского  

Президент Украины и первая леди. Появилось фото Зеленского и его супруги в новом статусе-1

Фото: instagram.com/olenazelenska_official  

На официальной странице Елены Зеленской уже есть два снимка. В stories первая леди мило разговаривает с супругом и поправляет ему галстук. Кстати, это новый аккаунт Зеленской в Instagram. В описании страницы она коротко представилась: «The newbie First Lady».  

Для церемонии инаугурации Елена выбрала элегантный костюм-тройку. Ранее в соцсетях пользователи отметили сходство имиджа Зеленской с Меланией Трамп. В этот раз схожесть тоже присутствует: наряд первой леди Украины напоминает платье-футляр и жакет, в которых первая леди США приходила на инаугурацию своего супруга.  

# Выборы в Украине # калейдоскоп # Владимир Зеленский # Елена Зеленская # Фотофакт

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