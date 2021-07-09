Число погибших из-за пожара на заводе в Бангладеш превысило 50 человек

Новости Бангладеш. Число погибших в результате масштабного пожара на заводе в Бангладеш превысило 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 рабочих получили травмы. Есть пропавшие без вести. Пламя распространилось по всему 7-этажному зданию. Локализовать его удалось лишь спустя 18 часов.

Пытаясь спастись, люди в панике выпрыгивали из окон. Сколько рабочих находились на фабрике в момент ЧП, пока неясно. По словам одного из сотрудников, на заводе работали до 8 тысяч человек. Не исключается, что жертв может быть гораздо больше.

Согласно предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения техники безопасности в ходе сварочных работ.