США отправят в Польшу дополнительно 5 тысяч военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава Белого дома объяснил: решение принято на фоне победы Кароля Навроцкого на президентских выборах и благодаря «хорошим личным отношениям» с ним.

Такое заявление застало врасплох Пентагон. Всего несколько дней назад американское военное ведомство отменило переброску 4 тысяч солдат из бронетанковой дивизии, что полностью укладывалось в план по сокращению контингента в Европе. Сюрпризом нынешняя инициатива Трампа стала и для Варшавы, но там ее приняли с благодарностью. В правительстве еще раз подчеркнули, что Польша остается ключевым и наиболее надежным союзником США на восточном фланге НАТО. Детали размещения подкрепления профильное министерство обсудит с командующим войсками США в Европе. Сейчас в Польше уже дислоцируются около 10 тысяч американских военных.