Прямой эфир

США отправят в Польшу дополнительно 5 тысяч военнослужащих

22 мая 2026 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США отправят в Польшу дополнительно 5 тысяч военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава Белого дома объяснил: решение принято на фоне победы Кароля Навроцкого на президентских выборах и благодаря «хорошим личным отношениям» с ним.

Такое заявление застало врасплох Пентагон. Всего несколько дней назад американское военное ведомство отменило переброску 4 тысяч солдат из бронетанковой дивизии, что полностью укладывалось в план по сокращению контингента в Европе. Сюрпризом нынешняя инициатива Трампа стала и для Варшавы, но там ее приняли с благодарностью. В правительстве еще раз подчеркнули, что Польша остается ключевым и наиболее надежным союзником США на восточном фланге НАТО. Детали размещения подкрепления профильное министерство обсудит с командующим войсками США в Европе. Сейчас в Польше уже дислоцируются около 10 тысяч американских военных.

Жители Гренландии вышли на антиамериканские протесты.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Гренландии вышли на антиамериканские протесты
22 мая 2026 08:19

Жители Гренландии вышли на антиамериканские протесты

В Молдове призвали отказаться от призыва в армию из-за частых смертельных ЧП
22 мая 2026 08:11

В Молдове призвали отказаться от призыва в армию из-за частых смертельных ЧП

Государственная компания Ганы не может расплатиться с фермерами за поставленные бобы
22 мая 2026 07:38

Государственная компания Ганы не может расплатиться с фермерами за поставленные бобы