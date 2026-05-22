Футбольные фанаты устроили массовые беспорядки и погромы в Париже

Массовые беспорядки и погромы устроили в Париже футбольные фанаты накануне финала Кубка Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре города вспыхнула ожесточенная драка между двумя приехавшими в столицу группами болельщиков. Причины конфликта пока неизвестны.

В результате потасовки хулиганы разбили витрины ближайших магазинов и кафе, превратив в щепки уличную мебель. Травмы получили как минимум шесть человек, один из них – в тяжелом состоянии. Полиция задержала 65 наиболее активных участников погромов.

Как сообщили в парижской прокуратуре, у задержанных нашли ножи, самодельное оружие, а также балаклавы и шипованные перчатки. После этого инцидента власти классифицировали футбольный матч как мероприятие повышенного риска. Безопасность в городе экстренно усилили – на улицы вышли более 2 тысяч полицейских.