Согласно докладу аналитиков, порог будет увеличиваться на шесть месяцев для каждой следующей возрастной группы.
Особенно сложная ситуация на западе страны и в прибрежной зоне – плотная стена дождя серьезно изменила обстановку на дорогах.
Президент Финляндии Александер Стубб поделился своими размышлениями о будущем мирового порядка в интервью The Washington Post. По его мнению, мир сейчас находится на перепутье и движется к новому этапу стабилизации.
Еще пять лет назад показатель составлял около 75%, а в 2000-х опускался до 30%.
Финляндия столкнулась с серьезным финансовым рубежом: госдолг страны достиг 90,3 % от ВВП. Главный актуарий Статистического управления Финляндии Ханна Бьерклунд назвала рост стремительным: еще пять лет назад показатель держался на уровне примерно 75 %.
На востоке страны уровень безработицы взлетел почти до 20 %, что вдвое выше показателей аналогичных районов на западе.
В них участвуют более 10 тысяч военнослужащих из США и Великобритании. Более полутора тысяч единиц техники, в том числе тяжелой.
Последний крупный оператор связи в стране официально объявил о полном отказе от проводной телефонной связи.
После вступления в НАТО экономические показатели Финляндии заметно упали. Видимо, все финансирование пошло на военные нужды.
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