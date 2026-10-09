Прямой эфир

Новости по тегу #Новости Финляндии

Финляндия планирует повысить пенсионный возраст до 70 лет
09 октября 2026 06:18

Финляндия планирует повысить пенсионный возраст до 70 лет

Сильный штормовой ветер в Финляндии обесточил тысячи жилых домов
07 октября 2026 06:11

Сильный штормовой ветер в Финляндии обесточил тысячи жилых домов

Президент Финляндии спрогнозировал установление нового миропорядка к 2030 году
06 октября 2026 07:14

Президент Финляндии спрогнозировал установление нового миропорядка к 2030 году

Госдолг Финляндии превысил 90% ВВП на фоне экономического спада
01 октября 2026 09:04

Госдолг Финляндии превысил 90% ВВП на фоне экономического спада

Госдолг Финляндии обновил «позорный рекорд»
30 сентября 2026 13:57

Госдолг Финляндии обновил «позорный рекорд»

В Финляндии опасаются массового оттока населения из-за закрытия границы с Россией
29 августа 2026 10:38

В Финляндии опасаются массового оттока населения из-за закрытия границы с Россией

В Финляндии начались масштабные учения у российских границ
22 мая 2026 16:50

В Финляндии начались масштабные учения у российских границ

В Финляндии ликвидируют стационарную телефонную связь
22 января 2026 06:43

В Финляндии ликвидируют стационарную телефонную связь

В Финляндии растёт число компаний-банкротов
11 декабря 2024 11:04

В Финляндии растёт число компаний-банкротов

В Финляндии зафиксирован небывалый рост безработицы
24 июля 2024 07:08

В Финляндии зафиксирован небывалый рост безработицы

В Финляндии начались крупные военные учения
22 июля 2024 07:53

В Финляндии начались крупные военные учения

Финляндия проводила обучение украинских военных на своей территории
26 июня 2024 11:43

Финляндия проводила обучение украинских военных на своей территории