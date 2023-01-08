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В Евросоюзе люди пытаются экономить на продуктах из-за роста цен

08 января 2023 08:39
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Вынуждены если не голодать, то жить впроголодь. Все больше европейцев нервничают из-за цен на продукты. Об этом свидетельствуют результаты недавних опросов общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Евросоюзе люди пытаются экономить на продуктах из-за роста цен-1

Во многих странах Евросоюза продолжают расти цены на продукты. Лидерами по этому показателю являются Эстония, Латвия и Литва. При этом, согласно исследованиям, экономить пытаются все. На фоне инфляции большая часть населения ЕС вынуждена сокращать затраты на еду.

В Евросоюзе люди пытаются экономить на продуктах из-за роста цен-4

В первую очередь из списка продуктов пропадают мясные изделия, полуфабрикаты, рыба и закуски. Кроме того, люди стали намного внимательнее изучать ценники, менять привычные магазины на места подешевле, а полюбившиеся торговые марки на те, что качеством и стоимостью ниже. Многие экономисты уверяют, что в 2023 году темпы инфляции в ЕС снизятся. Однако это вряд ли стабилизирует цены, не говоря уже об их понижении.

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# Кризис в ЕС # Фотофакт

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