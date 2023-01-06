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Испания больше не будет субсидировать покупку топлива

06 января 2023 06:55
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Новости Испании. Испания прекращает субсидировать покупку топлива, увеличивая давление на людей в условиях нынешней экономической ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Испания больше не будет субсидировать покупку топлива-1

На местных заправках стало заметно тише в первую неделю нового года, а еще несколько дней назад очереди на АЗС достигали нескольких сотен метров. Водители выстраивались с самого утра, чтобы в последний раз заправить свои топливные баки по сниженной ставке. Так, по словам местных жителей, ранее субсидия помогала автомобилистам экономить до 14 евро при полной заправке. Однако теперь государство посчитало, что принятое в апреле решение стоит отменить.

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# Кризис в ЕС # Новости Испании # Фотофакт

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