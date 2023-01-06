Маленькие магазины могут исчезнуть в Польше из-за конкуренции с гипермаркетами и инфляции

Новости Польши. В Польше в ближайшее время может не остаться маленьких магазинов. Об этом пишет крупная газета «Речь Посполита», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным издания, местную торговлю буквально уничтожают инфляция, непомерные затраты на ведение бизнеса и конкуренция с крупными гипермаркетами. Как отметили польские журналисты, больнее всего эта ситуация ударила по продуктовым магазинчикам. В 2021 году в Польше закрылось 4 000 торговых точек, еще 10 тысяч приостановили работу в ожидании лучших времен. Но, по мнению аналитиков, наступят они еще не скоро. В 2023 году станет еще хуже.

Из-за инфляции падает и упадет еще больше покупательский спрос, а добивать бизнес будут растущие счета за электричество. Но на этом плохие новости не заканчиваются. Поляков предупредили о резком подорожании продуктов. Цены на некоторые из них вырастут на 20-30 %. И, как пишет «Речь Посполита», произойдет это уже в ближайшие месяцы.