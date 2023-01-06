Перевалка грузов в Клайпедском порту снизилась из-за отказа от перегрузки белорусских удобрений

Новости Литвы. Потери Клайпедского порта Литвы вызваны прежде всего отказом от перегрузки белорусских удобрений. Об этом заявил министр коммуникаций и транспорта страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам Марюса Скуодиса, предварительные итоги 2022 года показывают снижение перевалки грузов более чем на 20 %. Также снижение показателей отмечалось в течение всего 2021 года. Напомним, с 1 февраля Литва аннулировала договор о транзите белорусских удобрений из-за санкций США, несмотря на то, что ранее соглашение позволяло перевозить примерно 11 миллионов тонн продукции в год. И большая часть переправлялась именно через порт в Клайпеде.