В Европе усилят карантинные ограничения на Новый год и Рождество

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 66,5 миллионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В США установлен новый антирекорд – более 227 тысяч случаев инфицирования за сутки.

С 6 декабря дня жителям Сан-Франциско и пяти округов Калифорнии предписали оставаться дома из-за пандемии. Власти не исключают, что к концу декабря больницы уже не смогут принимать больных.

В странах Европы из-за складывающейся ситуации на Новый год и Рождество введут дополнительные ограничения. Так, в Испании в период праздников с полвторого ночи будет действовать комендантский час. А в Италии запретят выезжать за пределы своего города. Власти Гонконга повысят штрафы за нарушение ограничительных мер. Несознательным жителям теперь придется платить 645 долларов, это больше 1 600 рублей.