Прямой эфир

В Европе усилят карантинные ограничения на Новый год и Рождество

05 декабря 2020 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 66,5 миллионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В США установлен новый антирекорд – более 227 тысяч случаев инфицирования за сутки.

В Европе усилят карантинные ограничения на Новый год и Рождество-1

С 6 декабря дня жителям Сан-Франциско и пяти округов Калифорнии предписали оставаться дома из-за пандемии. Власти не исключают, что к концу декабря больницы уже не смогут принимать больных.

В Европе усилят карантинные ограничения на Новый год и Рождество-4

В странах Европы из-за складывающейся ситуации на Новый год и Рождество введут дополнительные ограничения. Так, в Испании в период праздников с полвторого ночи будет действовать комендантский час. А в Италии запретят выезжать за пределы своего города. Власти Гонконга повысят штрафы за нарушение ограничительных мер. Несознательным жителям теперь придется платить 645 долларов, это больше 1 600 рублей.

В Европе усилят карантинные ограничения на Новый год и Рождество-7

Читайте также:

За сутки коронавирусом в мире заразились более 628 тысяч человек

Свыше 32 млн человек могут оказаться в крайней нищете из-за пандемии

Требуют расширить штат и усилить безопасность. По всему миру прокатилась волна протестов медиков

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Против законопроекта «О глобальной безопасности». Во Франции акция протеста переросла в столкновения с полицией
05 декабря 2020 18:09

Против законопроекта «О глобальной безопасности». Во Франции акция протеста переросла в столкновения с полицией

В Афинах +16, в Москве -5. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 декабря
05 декабря 2020 17:06

В Афинах +16, в Москве -5. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 декабря

18 человек погибли в Китае. В угольной шахте произошла утечка газа
05 декабря 2020 14:02

18 человек погибли в Китае. В угольной шахте произошла утечка газа