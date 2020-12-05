В Афинах +16, в Москве -5. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 декабря

В Париже синоптики обещают дождь. Столбик термометра здесь покажет +8°C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене также +8 градусов и дождь.
Ночью до -10 градусов. Когда в Беларуси установится зимний характер погоды
В Париже синоптики обещают дождь. Столбик термометра здесь покажет +8°C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене также +8 градусов и дождь.
Ночью до -10 градусов. Когда в Беларуси установится зимний характер погоды
Дождливо будет и в Риме, температура воздуха здесь +11°C. До +8 градусов в Мадриде, здесь также обещают осадки в виде дождя.
В столице Болгарии +5°C и сильный дождь. Без осадков в Анкаре, температура поднимется до +8°C. В Афинах теплее: здесь обещают 16 градусов с плюсом.
На контрасте Прибалтика. Температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге +1°C, солнечно, в Вильнюсе около 0°C. В Варшаве +2°C, в Киеве -1 градус. Здесь вероятны дожди. В Москве солнечно, но морозно и до -5°C.