В Афинах +16, в Москве -5. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 декабря

В Париже синоптики обещают дождь. Столбик термометра здесь покажет +8°C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене также +8 градусов и дождь. Ночью до -10 градусов. Когда в Беларуси установится зимний характер погоды

Дождливо будет и в Риме, температура воздуха здесь +11°C. До +8 градусов в Мадриде, здесь также обещают осадки в виде дождя.

В столице Болгарии +5°C и сильный дождь. Без осадков в Анкаре, температура поднимется до +8°C. В Афинах теплее: здесь обещают 16 градусов с плюсом.