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В Афинах +16, в Москве -5. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 декабря

05 декабря 2020 17:06
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В Париже синоптики обещают дождь. Столбик термометра здесь покажет +8°C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене также +8 градусов и дождь.

Ночью до -10 градусов. Когда в Беларуси установится зимний характер погоды

В Афинах +16, в Москве -5. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 декабря-1

Дождливо будет и в Риме, температура воздуха здесь +11°C. До +8 градусов в Мадриде, здесь также обещают осадки в виде дождя.

В Афинах +16, в Москве -5. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 декабря-4

В столице Болгарии +5°C и сильный дождь. Без осадков в Анкаре, температура поднимется до +8°C. В Афинах теплее: здесь обещают 16 градусов с плюсом.

В Афинах +16, в Москве -5. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 декабря-7

На контрасте Прибалтика. Температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге +1°C, солнечно, в Вильнюсе около 0°C. В Варшаве +2°C, в Киеве -1 градус. Здесь вероятны дожди. В Москве солнечно, но морозно и до -5°C.

# Погода # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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