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За сутки коронавирусом в мире заразились более 628 тысяч человек

05 декабря 2020 13:11
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Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки превысило 628 тысяч. За неделю установлен новый антирекорд по количеству смертей – более 75 тысяч. Лидером по-прежнему остаются США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки коронавирусом в мире заразились более 628 тысяч человек-1

С 6 декабря дня жителям Сан-Франциско и пяти округов Калифорнии предписали оставаться дома из-за пандемии. Власти не исключают, что к концу декабря больницы уже не смогут принимать больных.

За сутки коронавирусом в мире заразились более 628 тысяч человек-4

В Москве 5 декабря началась вакцинация от коронавируса. Первыми прививки получат врачи, учителя и соцработники. В ближайшие недели, по мере поступления вакцины, перечень будет расширен.

# Коронавирус # Фотофакт

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