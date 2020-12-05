За сутки коронавирусом в мире заразились более 628 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки превысило 628 тысяч. За неделю установлен новый антирекорд по количеству смертей – более 75 тысяч. Лидером по-прежнему остаются США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 6 декабря дня жителям Сан-Франциско и пяти округов Калифорнии предписали оставаться дома из-за пандемии. Власти не исключают, что к концу декабря больницы уже не смогут принимать больных.