За сутки коронавирусом в мире заразились более 628 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки превысило 628 тысяч. За неделю установлен новый антирекорд по количеству смертей – более 75 тысяч. Лидером по-прежнему остаются США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки превысило 628 тысяч. За неделю установлен новый антирекорд по количеству смертей – более 75 тысяч. Лидером по-прежнему остаются США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 6 декабря дня жителям Сан-Франциско и пяти округов Калифорнии предписали оставаться дома из-за пандемии. Власти не исключают, что к концу декабря больницы уже не смогут принимать больных.
В Москве 5 декабря началась вакцинация от коронавируса. Первыми прививки получат врачи, учителя и соцработники. В ближайшие недели, по мере поступления вакцины, перечень будет расширен.