Требуют расширить штат и усилить безопасность. По всему миру прокатилась волна протестов медиков

В Испании врачи устроили акцию протеста в день открытия новой больницы для пациентов с COVID-19. Клинику построили в пригороде Мадрида, чтобы разгрузить столичные учреждения. Тем не менее перевестись на новое место работы желающих практически нет. По мнению медиков, 100 миллионов евро, которые власти потратили на строительство, следовало направить на зарплаты и найм персонала.