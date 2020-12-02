Требуют расширить штат и усилить безопасность. По всему миру прокатилась волна протестов медиков

Акции протеста медиков прокатились по планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне сильнейшего роста заболевших коронавирусом врачи работают на износ.
Акции протеста медиков прокатились по планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне сильнейшего роста заболевших коронавирусом врачи работают на износ.
В американском Нью-Йорке медики требуют расширить штат сотрудников и улучшить обеспечение безопасности персонала. По словам медсестер, зачастую им приходится использовать маски повторно.
В Испании врачи устроили акцию протеста в день открытия новой больницы для пациентов с COVID-19. Клинику построили в пригороде Мадрида, чтобы разгрузить столичные учреждения. Тем не менее перевестись на новое место работы желающих практически нет. По мнению медиков, 100 миллионов евро, которые власти потратили на строительство, следовало направить на зарплаты и найм персонала.
О дефиците квалифицированных специалистов сообщают также в Италии, Польше и других странах мира.
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