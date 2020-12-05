18 человек погибли в Китае. В угольной шахте произошла утечка газа

Новости Китая. Трагедия в Китае. На юго-западе страны 18 рабочих погибли в угольной шахте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одного человека удалось спасти.
Новости Китая. Трагедия в Китае. На юго-западе страны 18 рабочих погибли в угольной шахте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одного человека удалось спасти.
В забое повысился уровень концентрации окиси углерода. Утечка газа произошла, когда рабочие демонтировали подземное оборудование. К слову, рудник был закрыт в течение двух предыдущих месяцев.
В настоящее время спасательные работы продолжаются. Специальная комиссия займется расследованием причин аварии.