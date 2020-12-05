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18 человек погибли в Китае. В угольной шахте произошла утечка газа

05 декабря 2020 14:02
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Новости Китая. Трагедия в Китае. На юго-западе страны 18 рабочих погибли в угольной шахте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одного человека удалось спасти.

18 человек погибли в Китае. В угольной шахте произошла утечка газа-1

В забое повысился уровень концентрации окиси углерода. Утечка газа произошла, когда рабочие демонтировали подземное оборудование. К слову, рудник был закрыт в течение двух предыдущих месяцев.

В настоящее время спасательные работы продолжаются. Специальная комиссия займется расследованием причин аварии.

# ЧП # Фотофакт

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