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Против законопроекта «О глобальной безопасности». Во Франции акция протеста переросла в столкновения с полицией

05 декабря 2020 18:09
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Новости Франции. Протестами отмечена очередная суббота во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицы Парижа вышли недовольные законопроектом «О глобальной безопасности».

Против законопроекта «О глобальной безопасности». Во Франции акция протеста переросла в столкновения с полицией-1

Против законопроекта «О глобальной безопасности». Во Франции акция протеста переросла в столкновения с полицией-3

Протесты переросли в столкновения с полицией. Стражей правопорядка забрасывали петардами. В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ. Десятки человек арестованы.

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# Акции протеста # Фотофакт

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