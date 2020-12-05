Против законопроекта «О глобальной безопасности». Во Франции акция протеста переросла в столкновения с полицией

Новости Франции. Протестами отмечена очередная суббота во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицы Парижа вышли недовольные законопроектом «О глобальной безопасности».
Новости Франции. Протестами отмечена очередная суббота во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицы Парижа вышли недовольные законопроектом «О глобальной безопасности».
Протесты переросли в столкновения с полицией. Стражей правопорядка забрасывали петардами. В ответ правоохранители применяли слезоточивый газ. Десятки человек арестованы.
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