К сожалению, безжалостное отношение к людям в Европе едва ли изменится в скором времени. Такой вывод можно сделать, исходя из новых назначений на ключевые должности в ЕС и НАТО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К сожалению, безжалостное отношение к людям в Европе едва ли изменится в скором времени. Такой вывод можно сделать, исходя из новых назначений на ключевые должности в ЕС и НАТО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Урсула фон дер Ляйен остается главой ЕК на второй срок. Ее кандидатуру согласовали лидеры Евросоюза. Чиновница известна жесткой политикой в отношении мигрантов. Она активно спонсирует проекты, которые предполагают выдворение беженцев из Европы на родину, а также поддерживает милитаризацию стран ЕС.
Воинствующей и антироссийской риторики придерживается и Марк Рютте. Он возглавлял правительство Нидерландов, а теперь займет место генсека НАТО. Рютте – ярый сторонник всевозможной поддержки Украины. Схожие взгляды транслирует и будущая глава европейской дипломатии.
Премьер Эстонии сменит на этом посту Борреля. Военные амбиции Каи Каллас общеизвестны. Она не раз призывала к укреплению позиций НАТО в балтийском регионе, в частности, к наращиванию потенциала наземной, воздушной и морской обороны.