К сожалению, безжалостное отношение к людям в Европе едва ли изменится в скором времени. Такой вывод можно сделать, исходя из новых назначений на ключевые должности в ЕС и НАТО, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урсула фон дер Ляйен остается главой ЕК на второй срок. Ее кандидатуру согласовали лидеры Евросоюза. Чиновница известна жесткой политикой в отношении мигрантов. Она активно спонсирует проекты, которые предполагают выдворение беженцев из Европы на родину, а также поддерживает милитаризацию стран ЕС.

Воинствующей и антироссийской риторики придерживается и Марк Рютте. Он возглавлял правительство Нидерландов, а теперь займет место генсека НАТО. Рютте – ярый сторонник всевозможной поддержки Украины. Схожие взгляды транслирует и будущая глава европейской дипломатии.