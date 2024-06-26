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Полоцкие пограничники нашли труп беженца у белорусско-латвийской границы

26 июня 2024 16:58
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Очередная жертва европейского режима. Полоцкие пограничники в 20 метрах от латвийского забора обнаружили тело беженца. При осмотре погибшего обнаружили паспорт и водительское удостоверение на имя 44-летнего гражданина Индии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полоцкие пограничники нашли труп беженца у белорусско-латвийской границы-1

Иностранец лежал на спальном мешке, на нем не было обуви. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначены дополнительные исследования, чтобы определить причины гибели беженца. По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Это яркая демонстрация так называемого мягкого «пушбэка».

Полоцкие пограничники нашли труп беженца у белорусско-латвийской границы-4

Напомним, латвийские власти приняли «Закон о чрезвычайных полномочиях» в приграничье с Беларусью», который предполагает введение режима усиленной охраны. В целом с начала месяца польские и латвийские военные трижды демонстрировали на практике жестокую политику Евросоюза. Силовики избивали иностранцев, использовали электрошокеры, отбирали деньги, телефоны и еду, силой выталкивали их на территорию нашей страны и бросали умирать. Но белорусским пограничникам и медикам трижды удавалось спасти пострадавших и изможденных людей.

# Граница

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