Полоцкие пограничники нашли труп беженца у белорусско-латвийской границы

Очередная жертва европейского режима. Полоцкие пограничники в 20 метрах от латвийского забора обнаружили тело беженца. При осмотре погибшего обнаружили паспорт и водительское удостоверение на имя 44-летнего гражданина Индии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранец лежал на спальном мешке, на нем не было обуви. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначены дополнительные исследования, чтобы определить причины гибели беженца. По данному факту Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Это яркая демонстрация так называемого мягкого «пушбэка».